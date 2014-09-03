объем 35+ приложения не согласована гипотеза,остальное в задании не менее 25 источников,свежие или переиздания классиков психологии срок 04.08 АП не ниже 77%
Курсовая по теории практики перевода
предмет-теория практики перевода
1.в работе мало примеров , надо больше примеров
2.должен быть еще один пункт, уже собственно, что мне и надо, это Специфика дискурсионнго офомления слухов. желательно брать источники, связанные с крымом
и в конце уже принести какой либо текст, где все это развертывается(непроверенная информация в проверенном источнике)
3. какого вида слухов бывают, источники подуровнего анализа, что существуют лексические, морфологические, синтаксические
все прмеры на английском
предмет сам английский язык
главное очень много примеров
преподаватель мне говорила, про систематизацию средств на уровне лексического...грамматического...,
стратегию и советовала словарь mobid который оформляет непроверенную информацию,
Veshbiskay еще упоминала
мне только доделать.
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