Елена ElenaSlasnayaElenaSlasnaya
Преимущества:
• высшее филологическое образование;
• диплом магистра Запорожского национального университета. Специальность «Педагогика высшей школы»;
• обучение в аспирантуре Запорожского национального университета по специальности 10.02.16 «Переводоведение»;
• опыт работы с языком — 13 лет, в том числе преподавание английского языка в техническом ВУЗе; перевод текстов различной тематики в течение 5 лет.
Специализация перевода:
• IT – технологии, перевод web-сайтов, локализация ПО;
• технический перевод (авиационная и автомобильная направленность);
• экономика, коммерция, бухгалтерский учет;
• деловая корреспонденция;
• реклама и маркетинг (реклама в интернете, контекстная реклама и др.);
• медицина;
• туризм.
Тематика статей/рефератов/курсовых/дипломных проектов
• дискурсология и теория коммуникации
• теория и практика перевода (Социокультурные и прагматические аспекты перевода. Лексические, грамматические и стилистические аспекты перевода. Подготовка переводчиков на современном этапе и т.д.)
• лингвокульторологический аспект межкультурной коммуникации
• методика преподавания иностранных языков
• психология
• педагогика
• социология
Навыки работы на компьютере
• опытный пользователь ПК (MS Windows, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet)
• высокая скорость набора текста
Контакты:
e-mail: [email protected]
Способы оплаты: Webmoney, украинский Приватбанк, Золотая Корона, Contact.