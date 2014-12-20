Если ты не можешь сделать что-то первоклассно, то не делай этого вообще.

Преимущества:

• высшее филологическое образование;

• диплом магистра Запорожского национального университета. Специальность «Педагогика высшей школы»;

• обучение в аспирантуре Запорожского национального университета по специальности 10.02.16 «Переводоведение»;

• опыт работы с языком — 13 лет, в том числе преподавание английского языка в техническом ВУЗе; перевод текстов различной тематики в течение 5 лет.

Специализация перевода:

• IT – технологии, перевод web-сайтов, локализация ПО;

• технический перевод (авиационная и автомобильная направленность);

• экономика, коммерция, бухгалтерский учет;

• деловая корреспонденция;

• реклама и маркетинг (реклама в интернете, контекстная реклама и др.);

• медицина;

• туризм.

Тематика статей/рефератов/курсовых/дипломных проектов

• дискурсология и теория коммуникации

• теория и практика перевода (Социокультурные и прагматические аспекты перевода. Лексические, грамматические и стилистические аспекты перевода. Подготовка переводчиков на современном этапе и т.д.)

• лингвокульторологический аспект межкультурной коммуникации

• методика преподавания иностранных языков

• психология

• педагогика

• социология

Навыки работы на компьютере

• опытный пользователь ПК (MS Windows, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet)

• высокая скорость набора текста

Контакты:

e-mail: [email protected]

Способы оплаты: Webmoney, украинский Приватбанк, Золотая Корона, Contact.