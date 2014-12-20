ElenaSlasnaya

Елена ElenaSlasnaya

 
45 летУкраина/Снежное
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Если ты не можешь сделать что-то первоклассно, то не делай этого вообще.

Преимущества:

• высшее филологическое образование;

• диплом магистра Запорожского национального университета. Специальность «Педагогика высшей школы»;

• обучение в аспирантуре Запорожского национального университета по специальности 10.02.16 «Переводоведение»;

• опыт работы с языком — 13 лет, в том числе преподавание английского языка в техническом ВУЗе; перевод текстов различной тематики в течение 5 лет.

Специализация перевода:

• IT – технологии, перевод web-сайтов, локализация ПО;

• технический перевод (авиационная и автомобильная направленность);

• экономика, коммерция, бухгалтерский учет;

• деловая корреспонденция;

• реклама и маркетинг (реклама в интернете, контекстная реклама и др.);

• медицина;

• туризм.

Тематика статей/рефератов/курсовых/дипломных проектов

• дискурсология и теория коммуникации

• теория и практика перевода (Социокультурные и прагматические аспекты перевода. Лексические, грамматические и стилистические аспекты перевода. Подготовка переводчиков на современном этапе и т.д.)

• лингвокульторологический аспект межкультурной коммуникации

• методика преподавания иностранных языков

• психология

• педагогика

• социология

Навыки работы на компьютере

• опытный пользователь ПК (MS Windows, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet)

• высокая скорость набора текста

Контакты:

e-mail: [email protected]

Способы оплаты: Webmoney, украинский Приватбанк, Золотая Корона, Contact.

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Отзывы заказчиков
DariaFreeLancer
Дарья 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Курсовая по специальности "Перевод"
Хороший исполнитель , работу сдала вовремя, приятно сотрудничать.
Спасибо за профессиональный подход к делу! Рекомендую как отличного заказчика.
Ответный отзыв
team2011
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Несложный русско-английский перевод
Работой остался доволен!
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Методика преподавания ИнЯза, средне и старшеклассники
Елена написала очень качественную работу и быстро внесла исправления. Спасибо большое, Елена!
От сотрудничества с Сергеем только положительные эмоции: четкое ТЗ, оперативные ответы, приятное и корректное общение, своевременная оплата.
Ответный отзыв
richdad2
Дмитрий 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Перевести техническую инструкцию с английского
Елена неплохо справилась с заданием, рекомендую
Четкое ТЗ, интересный опыт, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
castle
Борис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
$5
10 баллов
9 лет назад
Редактирование статьи по туристической тематике
Задача выполнена.
Спасибо за заказ.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва
от $1
от 1 дня
#55
Переводы
4 отзыва
от $1
от 1 дня
#132