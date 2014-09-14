Редактирование статьи по туристической тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен15 заявок343 просмотра

Нужно хорошо, грамотно обработать текст статьи по туристической тематике, объем примерно 800 слов.

11 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

ElenaSlasnaya
Елена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Задача выполнена.
Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

ElenaSlasnaya
Елена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад