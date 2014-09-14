Ищу копирайтера для редактирования статьи о кинопроизводстве. Важно качественно и профессионально отредактировать статью. Необходимо, чтобы у вас был опыт работы в сфере кинопроизводства, бизнес-журналистике. Также необходимо, чтобы у вас были профильные работы, созданные ...
Редактирование статьи по туристической тематике
Нужно хорошо, грамотно обработать текст статьи по туристической тематике, объем примерно 800 слов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Надо с сайта http://park-hostel.com/ перенести номера и статьи которые укажем на движок wordpess. От Вас цена такой работы и сколько можете этому уделить времени.Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо записать конспекст видео. Все, что говорит человек. Длительность виде 2 часа 54 минутыРедактирование и Корректура15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть сайт по Достопримечательностям мира. Нужно написать качественно комментарии к статьям. А именно, очень аккуратно и внимательно написать отзывы о наиболее известных достопримечательностях мира. Брать задание только в ...Редактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется перенести информацию со старого сайта на новый, в дальнейшем – продолжать наполнение сайта (верстка новостей, статей и так далее). Должностные обязанности - Наполнение сайта: (наполнения, дополнения, обновления, правка информации); ...Редактирование и Корректура19 заявокЗакрыт11 лет назад
Задавать вопрос по теме ключевика - отвечать на вопрос по теме. Задание 250-600 символов.Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется ежедневно брать одну статью с блога, который я укажу. Переводить в гугл транслейте, и добавлять на сайт. Просмотреть, чтобы статья была без грамматических ошибок, и опубликовать. Все просто, одна статья в ...Редактирование и Корректура27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, возникла необходимость в редактировании статей и проектов сайта 1karkas.ru грамотная письменная речь, умение работать с 1с битрикс, калькуляция стоимости проекта.Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен фрилансер для редактирования/корректировки литературных текстов на периодической основе. Еще работа - наполнение сайта компилированными материалами, новостями. Сообщите, пожалуйста, Ваши расценки. СпасибоРедактирование и Корректура13 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть 36 обзоров регистраторов и навигаторов. Длинна каждого от 7 до 14к. Нужно по тексту расставить картинки в виде ссылок (некоторые изображения уже есть в конце статей). Для текста от 5 до ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт11 лет назад