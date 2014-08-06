Контент-менеджер :перевести и добавить на сайт

Требуется ежедневно брать одну статью с блога, который я укажу.

Переводить в гугл транслейте, и добавлять на сайт.

Просмотреть, чтобы статья была без грамматических ошибок, и опубликовать. Все просто, одна статья в сутки = 10 руб.

Работа простейшая.

Обьем не менее 2 строк примерно. Суть в том, чтобы не было такого как просто две фразы, а хотя бы 2–3 предложения.

Если в новости видео, его тоже вставляем.

Картинку — постер. Ну думаю учить добавлять новости не нужно.)