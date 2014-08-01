Потребуется до 3-х часов вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные. Суть: Необходимо из известных источников собирать информацию и вносить в стандартную форму. Тема контента - строительство. Требуется сотрудник ...
Контент менеджер, умеющий читать мысли клиентов
Ищу человека, готового работать (нечасто, но бывает) с такими задачками, понимающий "йазык клиента" и умеющий задавать корректирующие вопросы
пример: сайт astarta-ra.ru
1) На странице цены на полиграфию: -в таблице цены на газетную бумагу -
разные столбцы (по ширине) у тиражей 500 т и 1 млн.
-про партнерскую листовку - надо изменить
фразу (Принцип партнерских листовок: с одной стороны один рекламодатель, с
другой другой. ) на читабельную!
2) На странице распространение: -УБРАТЬ ТАБЛИЦУ - она неправильная.
-текст не наш!
-в рекламе на подъездах половина написана о
распролстранение газеты, при чем здесь это????? Текст опять же
не наш!!!!!!!!
-про промоакции текст опять же не наш,
кривой и оооочень короткий и не по делу!!!!!
3) На странице промышленный альпинизм: все фото с контактами другой
компании!!!!!!!!
4) Реклама в метро: где идет перечисление видов рекламы в метро, в
фразе:"стикеры на витражах входных дЕверей" - орфографическая ошибка.
Помимо стандартных навыков HTML разметки и чуть-чуть фотошопа (на уровне оптимизации размеров /обрезки картинки) требуется опыт корректной работы с клиентами которые "по простому" формулируют свои мысли.
Задачи различные:
-наполнение товаров интернет магазина
-редактирование запятых
-корректура текстов (орфографичские ошибки)
-форматирование текстов на сайт
Опыт работы с CMS Джумла, Вордпресс, интернет магазинами (1С-Битрикс, ОпенКарт).
Оплата - почасовая либо месячная ставка. Предоплата обсуждается.
Заявки фрилансеров
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