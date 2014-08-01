Контент менеджер, умеющий читать мысли клиентов

Ищу человека, готового работать (нечасто, но бывает) с такими задачками, понимающий "йазык клиента" и умеющий задавать корректирующие вопросы

пример: сайт astarta-ra.ru

1) На странице цены на полиграфию: -в таблице цены на газетную бумагу -

разные столбцы (по ширине) у тиражей 500 т и 1 млн.

-про партнерскую листовку - надо изменить

фразу (Принцип партнерских листовок: с одной стороны один рекламодатель, с

другой другой. ) на читабельную!

2) На странице распространение: -УБРАТЬ ТАБЛИЦУ - она неправильная.

-текст не наш!

-в рекламе на подъездах половина написана о

распролстранение газеты, при чем здесь это????? Текст опять же

не наш!!!!!!!!

-про промоакции текст опять же не наш,

кривой и оооочень короткий и не по делу!!!!!

3) На странице промышленный альпинизм: все фото с контактами другой

компании!!!!!!!!

4) Реклама в метро: где идет перечисление видов рекламы в метро, в

фразе:"стикеры на витражах входных дЕверей" - орфографическая ошибка.

Помимо стандартных навыков HTML разметки и чуть-чуть фотошопа (на уровне оптимизации размеров /обрезки картинки) требуется опыт корректной работы с клиентами которые "по простому" формулируют свои мысли.

Задачи различные:

-наполнение товаров интернет магазина

-редактирование запятых

-корректура текстов (орфографичские ошибки)

-форматирование текстов на сайт

Опыт работы с CMS Джумла, Вордпресс, интернет магазинами (1С-Битрикс, ОпенКарт).

Оплата - почасовая либо месячная ставка. Предоплата обсуждается.