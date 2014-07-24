Конвертировать PowerPoint в Word

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок312 просмотров

Перевести документ PowerPoint в Word, с сохранением пропорций, фигур, картинок, текста. С возможностью в дальнейшем редактировать Word файл - текст, фигуры, картинки. По ориентации сделать из альбомного PowerPoint книжный Word. Исходный файл прикреплен.

PowerPoint
11 лет назад
alexmaybo
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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