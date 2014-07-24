Работа заключается в проверке текстов медицинской тематики, чтобы копирайтеры не рерайтили какой-то бред... Нужен дипломированные специалисты по вирусным и венерическим заболеваням. В крайнем случае терапевты.
Конвертировать PowerPoint в Word
Перевести документ PowerPoint в Word, с сохранением пропорций, фигур, картинок, текста. С возможностью в дальнейшем редактировать Word файл - текст, фигуры, картинки. По ориентации сделать из альбомного PowerPoint книжный Word. Исходный файл прикреплен.
Заявки фрилансеров
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