Транскрибация видео

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт31 заявка439 просмотров

Требуются грамотные транскрибаторы, которые будут переводить в текст 3-5-минутные видеоролики. По всем вопросам обращайтесь в ЛС. Оплата за каждый ролик.

10р/минута

11 лет назад
bomfunk
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров