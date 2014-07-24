Редактор-корректор на постоянку

Здравствуйте!

Нужен редактор-филолог с отличным знанием русского языка (показать диплом обязательно, для студентов-филологов – подтверждение успеваемости) для постоянной работы (если не любите задерживаться – лучше не оставляйте заявку):

1. Проверка и корректировка текстов на стилистику, грамматику, орфографию и пунктуацию, отправка на доработку авторам в случае значительных ошибок

2. Работа с копирайтерами - распределение заданий по написанию текстов, контроль сроков, отсев неквалифицированных авторов (в перспективе - набор новых)

3. Отправка проверенных текстов контент-менеджеру для оформления и публикации

Испытательный срок – 1-2 недели с проверкой вашей работы другими редакторами.

Оплата – 15 рублей за 1000 збп.

Оставляйте свои скайпы, я сам в с вами свяжусь.