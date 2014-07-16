Работа заключается в проверке текстов медицинской тематики, чтобы копирайтеры не рерайтили какой-то бред... Нужен дипломированные специалисты по вирусным и венерическим заболеваням. В крайнем случае терапевты.
Заполнить карточки товаров на 1С Битрикс
Добрый день.
Есть сайт - puzoo.ru - интернет зоомагазин
САйт сделан на CMS - 1c Битрикс - версия Бизнес
В каталоге более 7000 товаров.
Вам дается одна из категорий сайта для заполнения.
Сначала для проекта выделяется пробная категория - http://puzoo.ru/catalog/koshki/sukhoy-korm/dlya-vzroslykh-koshek/
В карточке товара надо указывать:
1 - 2-3 фотографии - уникальные, если нет фоток (в части карточек фотки уже есть)
2 - Описание на 400-500 символов без пробелов - уникальность более 80% по text.ru (анонос и подробно)
3 - Характеристики и состав товара
4 - Лайки в хаотическом порядке и числе
5 - Корректное название товара
6 - 2-3 отзыва каждый на 150-200 символов без пробела - уникальность более 80% по text.ru
7 - Заполнение СЕО части - ключи, тайтл, описание
8 - логотип и бренд из списка
9 - документация, если есть
10 - пол питомца
Мелкие требования к тому, как писать название, сео ключи и тп будут описаны с исполнителем при личной беседе.
Кол-во в день - не менее 30 штук.
Оплата - либо безопасная сделка, либо пост оплата - раз в неделю по пятницам.
Общение - по скайпу.
Жду предложений по ценам.
Заявки фрилансеров
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