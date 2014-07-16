Заполнить карточки товаров на 1С Битрикс

Добрый день.

Есть сайт - puzoo.ru - интернет зоомагазин

САйт сделан на CMS - 1c Битрикс - версия Бизнес

В каталоге более 7000 товаров.

Вам дается одна из категорий сайта для заполнения.

Сначала для проекта выделяется пробная категория - http://puzoo.ru/catalog/koshki/sukhoy-korm/dlya-vzroslykh-koshek/

В карточке товара надо указывать:

1 - 2-3 фотографии - уникальные, если нет фоток (в части карточек фотки уже есть)

2 - Описание на 400-500 символов без пробелов - уникальность более 80% по text.ru (анонос и подробно)

3 - Характеристики и состав товара

4 - Лайки в хаотическом порядке и числе

5 - Корректное название товара

6 - 2-3 отзыва каждый на 150-200 символов без пробела - уникальность более 80% по text.ru

7 - Заполнение СЕО части - ключи, тайтл, описание

8 - логотип и бренд из списка

9 - документация, если есть

10 - пол питомца

Мелкие требования к тому, как писать название, сео ключи и тп будут описаны с исполнителем при личной беседе.

Кол-во в день - не менее 30 штук.

Оплата - либо безопасная сделка, либо пост оплата - раз в неделю по пятницам.

Общение - по скайпу.

Жду предложений по ценам.