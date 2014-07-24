Работа заключается в проверке текстов медицинской тематики, чтобы копирайтеры не рерайтили какой-то бред... Нужен дипломированные специалисты по вирусным и венерическим заболеваням. В крайнем случае терапевты.
Составление базы телефонов юристов для SMS рассылк
Необходимо составить базу мобильных номеров телефонов юристов, которые предлагают свои услуги,
по указанным мной каталогам для дальнейшей рекламной SMS рассылки по этим номерам.
Номера телефонов привязать к фамилиям и адресам (область, город, улица, дом)
и подготовить к импорту к рассылочному сервису.
Каталоги укажу при контакте.
Выбранный исполнитель
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