Составление базы телефонов юристов для SMS рассылк

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки176 просмотров

Необходимо составить базу мобильных номеров телефонов юристов, которые предлагают свои услуги,

по указанным мной каталогам для дальнейшей рекламной SMS рассылки по этим номерам.

Номера телефонов привязать к фамилиям и адресам (область, город, улица, дом)

и подготовить к импорту к рассылочному сервису.

Каталоги укажу при контакте.

11 лет назад
850403
47 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Algalat
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$22
1 день
Очень странный тип. Мой заказ состоял из четырёх этапов. Этот Галат работал по оплате 50/50. Первый этап заказа он выполнил. Перешли ко второму этапу, перечислил через Яндекс деньки 50% оплаты. Галат написал в чате, что получил и приступает к работе. На следующий день просто исчез из чата, из почты и с Вебласера. Деньги - предооплату конечно же не вернул, несмотря на напоминание ему о элементарной порядочности. Следует добавить, что сама оплата услуг была даже выше средней по рынку. Итого: Александр Галат подрядился на работу. но работу не выполнил, взял предооплату, но деньги не вернул, помимо денег потратил моё время, так как я ждал ещё четыре дня, так как на него рассчитывал. Советую, тому кто ещё хочет работать с Галатом договариваться с ним по оплате только по факту выполненной работы. И самое интересное, что у такого человека достаточно высокий рейтинг на Веблансере и положительные отзывы. Это по крайней мере странно...

Заявки фрилансеров

Algalat
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад