Очень странный тип. Мой заказ состоял из четырёх этапов. Этот Галат работал по оплате 50/50. Первый этап заказа он выполнил. Перешли ко второму этапу, перечислил через Яндекс деньки 50% оплаты. Галат написал в чате, что получил и приступает к работе. На следующий день просто исчез из чата, из почты и с Вебласера. Деньги - предооплату конечно же не вернул, несмотря на напоминание ему о элементарной порядочности. Следует добавить, что сама оплата услуг была даже выше средней по рынку. Итого: Александр Галат подрядился на работу. но работу не выполнил, взял предооплату, но деньги не вернул, помимо денег потратил моё время, так как я ждал ещё четыре дня, так как на него рассчитывал. Советую, тому кто ещё хочет работать с Галатом договариваться с ним по оплате только по факту выполненной работы. И самое интересное, что у такого человека достаточно высокий рейтинг на Веблансере и положительные отзывы. Это по крайней мере странно...