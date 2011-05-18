Нужен грамотный рерайт текста. Смысл текста не должен потеряться, текст должен переделывать человек который хоть немного понимает в технике. Кол-во символов 8000. Ключевые слова как таковые не нужны. В прикреплённом файле то что необходимо переделать.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен текст для буклета. В тексте должны присутствовать слова которые перечисленны в прикреплённом файле. Тематика "Фотоплитка" В тексте должно быть около 2000 символов. Оплата на QIWI кошелёк.Завершен11 лет назад
Необходим качественный рерайт текста. Ключевые слова указанны в документе. Оплата на QIWI кошелёк.Завершен11 лет назад
Нужен качественный рерайт технического текста. Тематика текста " GSM сигнализация". После рерайта текст не должен потерять свой смысл. Уникальность текста должна стать высокой. Текст в прикреплённом файле.Завершен12 лет назад
Нужен рерайт текста по видеонаблюдению. 3000 символов. Текст в прикреплённом файле.Завершен12 лет назад
Нужен качественный рерайт текста. Уникальность должна стать 100 %. Смысл излагаемый в статье, не должен быть потерян.Текст в прикреплённом файле.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется рерайт текста. Тематика текста" Видеонаблюдение". 3000 символов. Ключевики и текст в прикреплённом файле.Завершен12 лет назад
Рерайт текста для Сайта Видеонаблюдение.Завершен12 лет назад
- $5
Нужен рерайт текста. 3000 символов. Текст должен стать уникальным.Завершен12 лет назад
- $6
Срочно нужен рерайт текста. 3200 символов!! Текст в прикреплённом файле! Оплата яндек деньгами, или монетой.Закрыт13 лет назад
- $10
Срочно нужен рерайт текста.Текст в основном технический. Вся информация в прикреплённых файлах.Оплата яндекс деньгами.Копирайтинг15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Всем доброго времени суток. Нужна шапка для сайта кондиционеров. Задание такое : размер шапки 900*300. Шапка должна быть как будто красками,либо карандашом ( клиент сказал в таких тонах как на арбате рисуют).Слева в картинке должен ...Закрыт14 лет назад
Тематика тескта (Кондиционеры)!! Количество символов 6500. Текст в прикреплённом файле.Оплата только через яндекс деньги!Завершен14 лет назад
- $40
Доброго времени суток. Очень срочно в течении дня требуеться разработать дизаин шапки сайта (тематика сайта строительство).Направление компании: строительство конструкций из монолитного и сборного железо-бетона, монтаж металокрнструкций, земляные работы, устройство фундаментов. Соответственно на шапке должно быть ...Завершен14 лет назад
- $25
Заказчик хочет видеть в шапке синее небо, травку и отдыхающего человека. Мне это видится так: человек лежит на травке, руки заложены под голову, должно быть ощущение ветерка и прохлады ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходим срочный рерайт текста.Тематика текста установка и обслуживание кондиционеров.Закрыт14 лет назад
- $20
Здравствуйте. Нужна красивая шапка для сайта кондиционеров. Надписи должны быть оформлены в стиле "Лета". Например: зелёная трава, листья, лучи солнца, капли воды, бабочки и т.п. Всё должно быть ярко и красочно.Закрыт14 лет назад