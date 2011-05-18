zammm

Кирилл zammm

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайт текста. Тематика: Охранная сигнализация.

    Нужен грамотный рерайт текста. Смысл текста не должен потеряться, текст должен переделывать человек который хоть немного понимает в технике. Кол-во символов 8000. Ключевые слова как таковые не нужны. В прикреплённом файле то что необходимо переделать.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать текст для рекламной листовки.

    Нужен текст для буклета. В тексте должны присутствовать слова которые перечисленны в прикреплённом файле. Тематика "Фотоплитка" В тексте должно быть около 2000 символов. Оплата на QIWI кошелёк.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Неоходим рерайт технического текста

    Нужен качественный рерайт технического текста. Тематика текста " GSM сигнализация". После рерайта текст не должен потерять свой смысл. Уникальность текста должна стать высокой. Текст в прикреплённом файле.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется рерайт текста.

    $10

    Срочно нужен рерайт текста.Текст в основном технический. Вся информация в прикреплённых файлах.Оплата яндекс деньгами.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шапка для сайта кондиционеров.

    $40

    Всем доброго времени суток. Нужна шапка для сайта кондиционеров. Задание такое : размер шапки 900*300. Шапка должна быть как будто красками,либо карандашом ( клиент сказал в таких тонах как на арбате рисуют).Слева в картинке должен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно нужна шапка сайта (тематика строительство).

    $40

    Доброго времени суток. Очень срочно в течении дня требуеться разработать дизаин шапки сайта (тематика сайта строительство).Направление компании: строительство конструкций из монолитного и сборного железо-бетона, монтаж металокрнструкций, земляные работы, устройство фундаментов. Соответственно на шапке должно быть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шапка для сайта.

    $20

    Здравствуйте. Нужна красивая шапка для сайта кондиционеров. Надписи должны быть оформлены в стиле "Лета". Например: зелёная трава, листья, лучи солнца, капли воды, бабочки и т.п. Всё должно быть ярко и красочно.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Рерайт текста. Тематика: Охранная сигнализация.
Настоятельно рекомендую Кирилла в качестве ответственного и надежного заказчика. Четкое задание, быстрая оплата. Приятно работать с таким человеком!
Отличный мастер своего дела! Рерайт очень качественно получился. Спасибо!!
Ответный отзыв
Ingref
36 лет
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Рерайт текста "Видеонаблюдение"
Все ОК.
Отличный исполнитель. Всем советую!
Ответный отзыв
artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Создать текст для рекламной листовки.
Спасибо за работу, все отлично. Кирилл всегда на связи, надеюсь еще поработаем.
Артём выполнил работу на отлично! Порадовала цена за работу! Всё сделано грамотно и в нужный срок. Будем сотрудничать на постоянной основе!
Ответный отзыв
Algalat
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Необходим рерайт текста."Дизайн""Фотоплитка"
Прекрасный заказчик, всем рекомендую! Грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Сработались на отлично!
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Boniel
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Рерайт Текста
С Кириллом всегда приятно работать! С удовольствием буду сотрудничать с ним и в дальнейшем!
Спасибо!!! Как всегда текст получился просто чудесным!!
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