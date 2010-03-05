Есть сайт на Yii с личным кабинетом. Там сейчас есть такой баг, что если удалить из базы пользователя, то следующий зарегистрировавшийся получает тот же ID, что и удаленный. И если зайти на сайт с компьютера ...
Отзывы о моей работе - http://searchengines.guru/showthread.php?t=939454
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
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На сайте http://пающиетрусы.рф нужно привести в порядок яваскрипты, чтобы не было ошибок на странице. Пример ошибки на скринах: http://clip2net.com/s/2T1az http://clip2net.com/s/2T18t http://clip2net.com/s/2T1bpВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт на Joomla 1.5 нужно очистить от вирусов. Пишите, пожалуйста, сроки и цену.Тестирование сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Есть 2 сайта, которые кишат вирусами: один на Joomla 1.0, второй на Joomla 1.5. От вас потребуется удалить вирусный код с обоих сайтов. Пишите, пожалуйста цену и сроки.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт - http://пающиетрусы.рф/ Нужно сделать так, чтобы для любого пункта меню через админку можно было бы добавлять выпадающие подпункты. Выглядеть это должно так - http://s1.ipicture.ru/uploads/20110129/r94BC7tD.png Пишите, пожалуйста, цену, сроки и условия предоплаты.Завершен13 лет назад
Для сайта http://пающиетрусы.рф/ нужно сделать регистрацию (и авторизацию) пользователей во всплывающем модальном окне. Сайт сделан на Joomla 1.5.14. Кроме самой регистрации, нужно будет также прикрутить её к комментариям и форуму. Подробное ТЗ в прикреплённом файле. Указывайте, пожалуйста, ...Завершен13 лет назад
Есть сайт, который работает на Joomla 1.5.14. Я хочу на сайте сделать раздел, где будет магазин по продаже одежды. Для этого я хочу использовать сервис ProstoPrint.com - http://prostoprint.com/how_it_works/ Там есть возможность встроить магазин на свой сайт ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для сайта http://пающиетрусы.рф/ (сделан на Joomla 1.5.14) нужно исправить следующие ошибки в вёрстке: 1) Расползается вниз блок новостей на главной в IE 8 - http://s1.ipicture.ru/uploads/20101208/gw8T8l1q.png Блок новостей сделан на модуле JUNewsUltra. 2) В блоке переключения языка (слева сверху) ...Закрыт13 лет назад
Нужно сверстать готовый дизайн, установить его на сайт под Joomla 1.5.14 и доработать напильником модули, чтобы они соответствовали макету. От вас потребуется отличное владение кроссбраузерной вёрсткой, а также отличное знание CMS Joomla. Подробное ТЗ в приложенном файле. ...Закрыт13 лет назад
Нужно нарисовать дизайн для фан-сайта группы "Пающие трусы". Подробное ТЗ в приложенном файле. От вас потребуется умение обрабатывать фотографии. Фотоматериалы можно скачать по этой ссылке: http://kirsten.ru/foto.rar Также можно использовать фотографии из других источников. Указывайте, пожалуйста, сроки, цену и ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать человечный перевод 2-х статей про голливудскую актрису Кирстен Данст: 1) http://www.stylelist.com/2010/03/05/kirsten-dunst-goes-old-hollywood-glam-in-v-magazine/ 2) http://www.wmagazine.com/celebrities/2007/04/kirsten_dunst?printable=true На мой взгляд, тексты не простые. В переведённом варианте не должно быть предложений, смысл которых не ясен. То есть, при переводе нужно немного ...Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Надо сделать скрипт, который будет измерять скорость интернета посетителя сайта следующим образом: 1) Посетитель нажимает на кнопку "Измерить скорость". 2) Скрипт инициирует закачку на компьютер посетителя файла\нескольких файлов с популярного торрент-трекера. К примеру, какую-нибудь новинку кино, которая ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Тематика "пластиковые окна". Нужен не просто макет дизайна, а готовый шаблон, который можно добавить через админку джумлы. Могу взять уже готовый.Закрыт14 лет назад
- $50
Sape.ru / биржа ссылок. Когда надо купить много ссылок, т.е. отправить много заявок на ссылки, в ручную это делать очень лениво. Как это выглядит у меня в ручную: логинюсь, выбираю проект (тексты ссылок уже загружены), клацаю поиск площадок, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужна вёрстка готового дизайна (прикреплен). Движка как такового нет, сайт - http://bolsheslov.ru/Завершен16 лет назад
- $150
Нужен дизайн и вёрстка для сайта http://bolsheslov.ru/ Смотреть буду по вашему портфолио.Завершен16 лет назад
- $100
Нужно сделать систему на сайте для обработки и сортировки текстов от пользователей. Это что-то вроде вот этой формы http://weblancer.net/support/ только посетитель будет не просто писать письмо в службу поддержки, а будет писать текст с оплатой за ...Завершен16 лет назад
- $25
Нужно придумать 50 заголовков и описаний к статьям (сами статьи ещё не написаны, они будут писаться по вашим заголовкам). Тематика статей - эдалт, эротика, порно. Сами статьи - познавательные. Описание маленькое, главное, чтобы копирайтер понял, что ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно придумать 20 заголовков и описаний к статьям (сами статьи ещё не написаны, они будут писаться по вашим заголовкам). Тематика статей - эдалт, эротика, порно. Сами статьи - познавательные.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть сайт с индексом цитирования 60. На этом сайте есть страница http://kibersant.com/flashgames/erotic.php с индексом цитирования 0. Нужно поднять тИЦ страницы с нуля до 100. Было два прогона по каталогам через 1ps, результат сами видите: http://search.yaca.yandex.ru/yandsearch?rpt=rs2&text=http%3A%2F%2Fkibersant.com%2Fflashgames%2Ferotic.php Так что ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад