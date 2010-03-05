Ingref

Станислав Романенко Ingref

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
SEO-аудиты без воды

Отзывы о моей работе - http://searchengines.guru/showthread.php?t=939454

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Добавить защиту от авторизации под чужим логином

    $50

    Есть сайт на Yii с личным кабинетом. Там сейчас есть такой баг, что если удалить из базы пользователя, то следующий зарегистрировавшийся получает тот же ID, что и удаленный. И если зайти на сайт с компьютера ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Причесать Java-скрипты

    $10

    На сайте http://пающиетрусы.рф нужно привести в порядок яваскрипты, чтобы не было ошибок на странице. Пример ошибки на скринах: http://clip2net.com/s/2T1az http://clip2net.com/s/2T18t http://clip2net.com/s/2T1bp

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать выпадающее меню в Joomla 1.5.14

    Есть сайт - http://пающиетрусы.рф/ Нужно сделать так, чтобы для любого пункта меню через админку можно было бы добавлять выпадающие подпункты. Выглядеть это должно так - http://s1.ipicture.ru/uploads/20110129/r94BC7tD.png Пишите, пожалуйста, цену, сроки и условия предоплаты.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Регистрация и авторизация во всплывающем окне

    Для сайта http://пающиетрусы.рф/ нужно сделать регистрацию (и авторизацию) пользователей во всплывающем модальном окне. Сайт сделан на Joomla 1.5.14. Кроме самой регистрации, нужно будет также прикрутить её к комментариям и форуму. Подробное ТЗ в прикреплённом файле. Указывайте, пожалуйста, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Компонент Joomla 1.5.14 для API prostoprint.com

    Есть сайт, который работает на Joomla 1.5.14. Я хочу на сайте сделать раздел, где будет магазин по продаже одежды. Для этого я хочу использовать сервис ProstoPrint.com - http://prostoprint.com/how_it_works/ Там есть возможность встроить магазин на свой сайт ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Исправление вёрстки

    Для сайта http://пающиетрусы.рф/ (сделан на Joomla 1.5.14) нужно исправить следующие ошибки в вёрстке: 1) Расползается вниз блок новостей на главной в IE 8 - http://s1.ipicture.ru/uploads/20101208/gw8T8l1q.png Блок новостей сделан на модуле JUNewsUltra. 2) В блоке переключения языка (слева сверху) ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка под Joomla 1.5.14 с установкой

    Нужно сверстать готовый дизайн, установить его на сайт под Joomla 1.5.14 и доработать напильником модули, чтобы они соответствовали макету. От вас потребуется отличное владение кроссбраузерной вёрсткой, а также отличное знание CMS Joomla. Подробное ТЗ в приложенном файле. ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн фан-сайта музыкальной группы

    Нужно нарисовать дизайн для фан-сайта группы "Пающие трусы". Подробное ТЗ в приложенном файле. От вас потребуется умение обрабатывать фотографии. Фотоматериалы можно скачать по этой ссылке: http://kirsten.ru/foto.rar Также можно использовать фотографии из других источников. Указывайте, пожалуйста, сроки, цену и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевести 2 статьи с английского на русский

    Нужно сделать человечный перевод 2-х статей про голливудскую актрису Кирстен Данст: 1) http://www.stylelist.com/2010/03/05/kirsten-dunst-goes-old-hollywood-glam-in-v-magazine/ 2) http://www.wmagazine.com/celebrities/2007/04/kirsten_dunst?printable=true На мой взгляд, тексты не простые. В переведённом варианте не должно быть предложений, смысл которых не ясен. То есть, при переводе нужно немного ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Измеритель скорости интернета

    Надо сделать скрипт, который будет измерять скорость интернета посетителя сайта следующим образом: 1) Посетитель нажимает на кнопку "Измерить скорость". 2) Скрипт инициирует закачку на компьютер посетителя файла\нескольких файлов с популярного торрент-трекера. К примеру, какую-нибудь новинку кино, которая ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен шаблон для Joomla 1.5.12

    $10

    Тематика "пластиковые окна". Нужен не просто макет дизайна, а готовый шаблон, который можно добавить через админку джумлы. Могу взять уже готовый.

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт покупки ссылок в sape

    $50

    Sape.ru / биржа ссылок. Когда надо купить много ссылок, т.е. отправить много заявок на ссылки, в ручную это делать очень лениво. Как это выглядит у меня в ручную: логинюсь, выбираю проект (тексты ссылок уже загружены), клацаю поиск площадок, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вёрстка

    $20

    Нужна вёрстка готового дизайна (прикреплен). Движка как такового нет, сайт - http://bolsheslov.ru/

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Система получения и проверки текстов посетителей

    $100

    Нужно сделать систему на сайте для обработки и сортировки текстов от пользователей. Это что-то вроде вот этой формы http://weblancer.net/support/ только посетитель будет не просто писать письмо в службу поддержки, а будет писать текст с оплатой за ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать 50 названий+описаний к статьям

    $25

    Нужно придумать 50 заголовков и описаний к статьям (сами статьи ещё не написаны, они будут писаться по вашим заголовкам). Тематика статей - эдалт, эротика, порно. Сами статьи - познавательные. Описание маленькое, главное, чтобы копирайтер понял, что ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать 20 заголовков+описаний к статьям

    $10

    Нужно придумать 20 заголовков и описаний к статьям (сами статьи ещё не написаны, они будут писаться по вашим заголовкам). Тематика статей - эдалт, эротика, порно. Сами статьи - познавательные.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднять тИЦ страницы до 100

    $50

    Есть сайт с индексом цитирования 60. На этом сайте есть страница http://kibersant.com/flashgames/erotic.php с индексом цитирования 0. Нужно поднять тИЦ страницы с нуля до 100. Было два прогона по каталогам через 1ps, результат сами видите: http://search.yaca.yandex.ru/yandsearch?rpt=rs2&amp;text=http%3A%2F%2Fkibersant.com%2Fflashgames%2Ferotic.php Так что ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
_pacha_
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Вёрстка
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Работу выполнил быстро и качественно, при этом помог при установке. К тому же никакой предоплаты не потребовалось. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
$45
10 баллов
10 лет назад
Перевести 2 статьи с английского на русский
Спасибо за интересное задание.
Работа была выполнена быстро и качественно. Перевод отменный! Чёткое понимание того, что нужно заказчику.
Ответный отзыв
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Почистить сайты от вирусов
Четко поставленная задача, после выполнения быстро переведенные деньги. Приятное сотрудничество.
Идеальное выполнение. Без лишних вопросов, качественно и ответственно. Рекомендую!
Ответный отзыв
sg-design
Сергей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Сделать выпадающее меню в Joomla 1.5.14
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличная, а главное быстрая работа. Никаких проблем, сделано ровно то, что мне нужно. Рекомендую!
Ответный отзыв
webmstyle
Дмитрий 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Регистрация и авторизация во всплывающем окне
Очень терпеливый и приятный в общении заказчик. Предоставил четкое и подробное ТЗ. Оплата за выполненную работу была произведена своевременно и в полном объеме.
Отличная работа. Несмотря на сложность задания и большие сроки, Дмитрий выполнил все пункты ТЗ. Нацеленность на результат - вот главное качество, которым должен обладать каждый исполнитель. Рекомендую!
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