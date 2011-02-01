Сделать выпадающее меню в Joomla 1.5.14

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Завершен2 заявки156 просмотров

Есть сайт - http://пающиетрусы.рф/

Нужно сделать так, чтобы для любого пункта меню через админку можно было бы добавлять выпадающие подпункты. Выглядеть это должно так - http://s1.ipicture.ru/uploads/20110129/r94BC7tD.png

Пишите, пожалуйста, цену, сроки и условия предоплаты.

Joomla
14 лет назад
Ingref
36 лет
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
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Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад