Необходимо настроить скрипт прокси грабера: Проблемы: грабер работает только в ручном режиме, ...
Нужно добавить пару модулей на wordpres
Здравствуйте.
Нужно добавить 2 модуля на ворд прес.
1 из них нужно будет написать самому.
На этот сайт:
Слева вставить галлерею фотографий и сделать ее отдельной страничкой.
Справа сделать модуль "дни роджения певцов и актеров" - тоесть будет база с именами и днями рождениями, и если сегодня у кого-то жень рождения, то он выводится в блок на главной. Если дня рождения сегодня ни у кого нет, значит блока на главной не показыватся.
С уважением, Иван
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