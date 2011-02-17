Нужно добавить пару модулей на wordpres

Здравствуйте.

Нужно добавить 2 модуля на ворд прес.

1 из них нужно будет написать самому.

На этот сайт:

http://blog-drama.ssnet.ru/

Слева вставить галлерею фотографий и сделать ее отдельной страничкой.

Справа сделать модуль "дни роджения певцов и актеров" - тоесть будет база с именами и днями рождениями, и если сегодня у кого-то жень рождения, то он выводится в блок на главной. Если дня рождения сегодня ни у кого нет, значит блока на главной не показыватся.

С уважением, Иван