Допилить шаблон joomla

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки155 просмотров

В шаблоне для joomla (переделанный yoo_phoenix) надо реализовать возможность раскрывающегося подменю. Шаблон Вышлю. Надо будет учесть общий дизайн и сделать соответствующее подменю.

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Joomla
14 лет назад
PetroLuxo
Петр 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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