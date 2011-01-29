Надо восстановить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок206 просмотров

Есть сайт http://teatral.ru который недавно восстановили на хостинге.

Сейчас он некорректно работает - не все страницы открываются, из панели управления не выполняются нужные действия.

Раньше он выглядел так - http://web.archive.org/web/20080530043030/http://teatral.ru/

Есть все доступы в админку, на хостинг с ftp и базой данных.

Есть дамп старой базы данных.

Судя по подписи в админке сайт сделан на движке http://www.shagal.ru

Жду ваших предложений.

14 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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