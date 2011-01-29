Требуется изменить скрипт парсер грабер который работает с сайта zvukoff.ru. он не работает т.к изменился шаблон сайта кажется. Способ оплаты: безопасная сделка + потребуется его поддержка если перестанет работать на 1 месяц. ...
Надо восстановить сайт
Есть сайт http://teatral.ru который недавно восстановили на хостинге.
Сейчас он некорректно работает - не все страницы открываются, из панели управления не выполняются нужные действия.
Раньше он выглядел так - http://web.archive.org/web/20080530043030/http://teatral.ru/
Есть все доступы в админку, на хостинг с ftp и базой данных.
Есть дамп старой базы данных.
Судя по подписи в админке сайт сделан на движке http://www.shagal.ru
Жду ваших предложений.
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