Поправить баги на livestreet

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Завершен3 заявки162 просмотра

http://goo.gl/TS0sh вот тут если вниз поскролить то видно

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ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Quack
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отличная работа РЕКОМЕНДУЮ
Хорошо поставленная задача. С оплатой заминок не возникло. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Quack
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад