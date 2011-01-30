Quack

Алексей Quack

 
44 годаРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
vladsold
Влад 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)
$20
10 баллов
12 лет назад
Считать сообщения с twitter
Задача выполнена качественно и в срок. Скрипт был дополнен комментариями по установке. рекомендую данного фрилансера! Спасибо.
Грамотно поставленная задача. Оплата без задержек. Рекомендую.
Ответный отзыв
Steady
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
0 баллов
13 лет назад
Разработать раздел сайта "Лента задач"
Началось все с того, что в самом начале Алексей случайно полностью удалил всю базу пользователей на моем сайте. До конца восстановить ее так и не удалось. С его слов это произошло из-за "случайного совпадения имен таблиц" Непосредственно по проекту: 1) Полностью не справился с поставленной с задачей в указанный срок. 2) Все время говорил о том, что все идет по плану, что все будет готово в срок, не демонстирируя при этом никаких результатов. 3)Во время работы постоянно не отвечал на данные обещания. Постоянно повторялось одно и тоже. После сообщений " в течение часа точно покажу результат" пропадал на 5-6 часов. В итоге недельной работы над проектом не сделано и малой части. Сроки провалены. Осадок от работы крайне негативный. Могу приложить историю переписки при необходимости.
kammisha
Михаил 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
$20
10 баллов
13 лет назад
Доработать модуль недвижимости
Прекрасно выполнил свою работу! За что получил свои деньги! Не рекомендую... потому что сам с ним буду продолжать сотрудничать!)))) А на самом деле отличный работник!)) 10 баллов!)) Плюс....
Грамотно поставленная задача, вопросов не возникло. Оплата без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
duxxlless
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Поправить работу скрипта Highslide
Отличный исполнитель. Понял что нужно, сделал быстро и хорошо. Будем сотрудничать и в дальнейшем.
Хорошо поставленная задача. С оплатой проблем не возникло. Рекомендую!
Ответный отзыв
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
124 отзыва(-3)
$5
10 баллов
13 лет назад
Поправить шаблон на ДЛЕ
Спасибо - быстро решили проблему.
Веб-программирование
9 отзывов(-1)
от $5
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
нет рейтинга