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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Задача выполнена качественно и в срок. Скрипт был дополнен комментариями по установке. рекомендую данного фрилансера! Спасибо.
Ответный отзыв
Грамотно поставленная задача. Оплата без задержек. Рекомендую.
$100
0 баллов
13 лет назад
Началось все с того, что в самом начале Алексей случайно полностью удалил всю базу пользователей на моем сайте. До конца восстановить ее так и не удалось. С его слов это произошло из-за "случайного совпадения имен таблиц" Непосредственно по проекту: 1) Полностью не справился с поставленной с задачей в указанный срок. 2) Все время говорил о том, что все идет по плану, что все будет готово в срок, не демонстирируя при этом никаких результатов. 3)Во время работы постоянно не отвечал на данные обещания. Постоянно повторялось одно и тоже. После сообщений " в течение часа точно покажу результат" пропадал на 5-6 часов. В итоге недельной работы над проектом не сделано и малой части. Сроки провалены. Осадок от работы крайне негативный. Могу приложить историю переписки при необходимости.
$20
10 баллов
13 лет назад
Прекрасно выполнил свою работу! За что получил свои деньги! Не рекомендую... потому что сам с ним буду продолжать сотрудничать!)))) А на самом деле отличный работник!)) 10 баллов!)) Плюс....
Ответный отзыв
Грамотно поставленная задача, вопросов не возникло. Оплата без задержек. Рекомендую!
$5
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. Понял что нужно, сделал быстро и хорошо. Будем сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача. С оплатой проблем не возникло. Рекомендую!
$5
10 баллов
13 лет назад
Спасибо - быстро решили проблему.
Веб-программирование
9 отзывов(-1)
от $5
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
нет рейтинга