Началось все с того, что в самом начале Алексей случайно полностью удалил всю базу пользователей на моем сайте. До конца восстановить ее так и не удалось. С его слов это произошло из-за "случайного совпадения имен таблиц" Непосредственно по проекту: 1) Полностью не справился с поставленной с задачей в указанный срок. 2) Все время говорил о том, что все идет по плану, что все будет готово в срок, не демонстирируя при этом никаких результатов. 3)Во время работы постоянно не отвечал на данные обещания. Постоянно повторялось одно и тоже. После сообщений " в течение часа точно покажу результат" пропадал на 5-6 часов. В итоге недельной работы над проектом не сделано и малой части. Сроки провалены. Осадок от работы крайне негативный. Могу приложить историю переписки при необходимости.