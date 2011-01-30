Поправить работу скрипта Highslide

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки177 просмотров

Требуется поправить работу скрипта Highslide.

Страница с установленном скриптом http://demo.yarcevo.com/katalog/postelnoe_bele/Р1033_5_2957/

В приложении на картинке есть описание проблемки.

14 лет назад
duxxlless
Андрей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Quack
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Понял что нужно, сделал быстро и хорошо. Будем сотрудничать и в дальнейшем.
Хорошо поставленная задача. С оплатой проблем не возникло. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Quack
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад