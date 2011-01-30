Нужен вот этот калькулятор http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 Предлагайте цену.
Поправить работу скрипта Highslide
Требуется поправить работу скрипта Highslide.
Страница с установленном скриптом http://demo.yarcevo.com/katalog/postelnoe_bele/Р1033_5_2957/
В приложении на картинке есть описание проблемки.
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