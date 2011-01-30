Парсинг с поиском источника

Нужна база подробной статистики спортсменов/команд в различных видах спорта

одного источника я не нашел, может вы предложите?

вот что я нашел:

http://www.sports-reference.com/ - тут несколько однотипных сайтов

http://matchstat.com/, http://www.coretennis.net/ - тут про теннис

чем больше видов спорта, тем лучше, но для начала хватит футбола, тенниса, баскетбола, хоккея

статистика нужна максимально подробная, например, если это теннис, но в базе должны быть все возможные статистические данные каждого матча каждого теннисиста на каждом турнире (ошибки, подачи, виннерсы и тд)

жду ваших предложений по ценам, срока, источникам