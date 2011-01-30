Требуется доработка магазина на modx. www.ataka54.ru 1. Надо исправить косяки с выводом некоторых страниц в ИЕ 2. Расширить меню выбора товара (по сезону, типу т.д), пока еще не определились. Можем все это сделать ...
Нужен скрипт интернет-магазина
На первом этапе нужен скрипт интернет магазина работающий без дыр, кряков и т.п, и техническая документация по его установке и настройке. Без инструкции можете не писать. Кодировка windows-1251
Требования: админка, возможность установки на платный хост, мультиязычность все основные языки мира (выбор языка или встроенный переводчик), способы оплаты LR, PM, PayPal обязательное требование плюс опционально другие распространенные способы оплаты включая русские и украинские, опции доставки по адрессу с возможностью добавления форм, включая мгновенную отправку файлов, кодов на почту, возможность осуществления покупок без регистрации на первом этапе. Страницы сайта (главная, о магазине, способ оплаты и доставки, прайс, контакты, партнеры, с возможностью добавлять страницы).
Думаю все мои требования входят в стандартный движок, необходимо сделать оплату и язык.
При обращении не надо ломить цену и говорить, что все надо писать заново или я только пишу с нуля. Принимаю и рассматриваю и готовые скрипты максимально приближенные моим скромным требованиям. Подготовьте примеры сделанных магазинов, админки.
В дальнейшем потребуется дизайн, настройка.
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