На основании выборки из базы MySQL создать таблицу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка219 просмотров

1 Есть запрос выгребающий данные но в поле jos_zoo_item.elements есть дополнительные данные в формате XML.

Нужно извлеч эти данные

SELECT

jos_zoo_item.name AS Name,

jos_zoo_category.name AS Category,

jos_zoo_item.elements AS XMLData,

'' AS Discont,

'' AS Address,

'' AS GPS

FROM

jos_zoo_item

INNER JOIN jos_zoo_category_item ON jos_zoo_category_item.item_id = jos_zoo_item.id

INNER JOIN jos_zoo_category ON jos_zoo_category_item.category_id = jos_zoo_category.id

ORDER BY

jos_zoo_category.name ASC,

jos_zoo_item.name ASC

2 Нужно извлеч из поля XMLData данные и положить их в поля Discont,Address,GPS

нужные данные находятся тут (это куски XML кода из поля XMLData)

Скидка (нужна строка 5%)

Внимание: Поле Discont предварительно обработать, из базы оно идет как Скидка 5%. Нужно обрезать все с начала и до первой встретившейся цифры и удалить в конце точку и пробелы с переди и с зади.

HTMLJavaMySQLPHP
14 лет назад
hayder
51 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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