Требуется доработка магазина на modx. www.ataka54.ru 1. Надо исправить косяки с выводом некоторых страниц в ИЕ 2. Расширить меню выбора товара (по сезону, типу т.д), пока еще не определились. Можем все это сделать ...
На основании выборки из базы MySQL создать таблицу
1 Есть запрос выгребающий данные но в поле jos_zoo_item.elements есть дополнительные данные в формате XML.
Нужно извлеч эти данные
SELECT
jos_zoo_item.name AS Name,
jos_zoo_category.name AS Category,
jos_zoo_item.elements AS XMLData,
'' AS Discont,
'' AS Address,
'' AS GPS
FROM
jos_zoo_item
INNER JOIN jos_zoo_category_item ON jos_zoo_category_item.item_id = jos_zoo_item.id
INNER JOIN jos_zoo_category ON jos_zoo_category_item.category_id = jos_zoo_category.id
ORDER BY
jos_zoo_category.name ASC,
jos_zoo_item.name ASC
2 Нужно извлеч из поля XMLData данные и положить их в поля Discont,Address,GPS
нужные данные находятся тут (это куски XML кода из поля XMLData)
Скидка (нужна строка 5%)
Внимание: Поле Discont предварительно обработать, из базы оно идет как Скидка 5%. Нужно обрезать все с начала и до первой встретившейся цифры и удалить в конце точку и пробелы с переди и с зади.
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