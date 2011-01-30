На основании выборки из базы MySQL создать таблицу

1 Есть запрос выгребающий данные но в поле jos_zoo_item.elements есть дополнительные данные в формате XML.

Нужно извлеч эти данные

SELECT

jos_zoo_item.name AS Name,

jos_zoo_category.name AS Category,

jos_zoo_item.elements AS XMLData,

'' AS Discont,

'' AS Address,

'' AS GPS

FROM

jos_zoo_item

INNER JOIN jos_zoo_category_item ON jos_zoo_category_item.item_id = jos_zoo_item.id

INNER JOIN jos_zoo_category ON jos_zoo_category_item.category_id = jos_zoo_category.id

ORDER BY

jos_zoo_category.name ASC,

jos_zoo_item.name ASC

2 Нужно извлеч из поля XMLData данные и положить их в поля Discont,Address,GPS

нужные данные находятся тут (это куски XML кода из поля XMLData)

Скидка (нужна строка 5%)

Внимание: Поле Discont предварительно обработать, из базы оно идет как Скидка 5%. Нужно обрезать все с начала и до первой встретившейся цифры и удалить в конце точку и пробелы с переди и с зади.