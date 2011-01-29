Парсинг каталога

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок197 просмотров

Нужно спарсить каталог товаров яндекс-маркета(не все категории). Срок 5-6 дней, оплата 100 у.е.

14 лет назад
mirimanov
57 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров