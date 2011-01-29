Требуется доработка магазина на modx. www.ataka54.ru 1. Надо исправить косяки с выводом некоторых страниц в ИЕ 2. Расширить меню выбора товара (по сезону, типу т.д), пока еще не определились. Можем все это сделать ...
Нужен парсер XML на PHP.
Здравствуйте уважаемые. Нужен парсер XML на PHP. Нужно спарсить этот XML файл (http://dircash.com/xml_movie.php), и сохронить картинки в каталог, а данные в текстовый документ. Все очень просто для того кто занет свою работу.
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