Нужен парсер XML на PHP.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок175 просмотров

Здравствуйте уважаемые. Нужен парсер XML на PHP. Нужно спарсить этот XML файл (http://dircash.com/xml_movie.php), и сохронить картинки в каталог, а данные в текстовый документ. Все очень просто для того кто занет свою работу.

PHP
14 лет назад
xratio
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка магазина на modx

    Требуется доработка магазина на modx. www.ataka54.ru 1. Надо исправить косяки с выводом некоторых страниц в ИЕ 2. Расширить меню выбора товара (по сезону, типу т.д), пока еще не определились. Можем все это сделать ...

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать граббер

    $50

    Здравствуйте! Нужен граббер. Суть-вытащить инфу по товарам из интернет магазина, в том числе фото. Далее формирование прайса эксель, для загрузки в магазин. Готовый или написать - разницы нет. Стучите в аську или скайп.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Изменение структуры движка DLE

    $50

    Требуется изменение в формирование ссылки полной новости DLE. Изменения нужно будет внести в файлы show.full.php, engine.php. При этом надо написать правильное правило rewrite. Ссылка должна формироваться по принципу alt-name.site.ru/id/

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать граббер

    Здравствуйте! нужно написать граббер с нуля или переделать граббер лаврика!!! жду с вопросами в icq - 613007731 PS давайте не будем здесь устраивать переписку... кто готов работать - жду в асе!!! ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль оплаты для ExBB FM 1.0 RC1

    Здравствуйте, необходимо разработать ( или предложить если есть существующий ) модуль ( или инструкцию как реализовать) для форума на движке ExBB FM 1.0 RC1. Суть модуля - оплата за сообщения и создания ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка CMS

    $1000

    Приветствую! Необходимо разработать CMS с нуля под социальный сайт: несколько разделов, личный кабинет пользователя, функции follow user, создание пользователем сообщений на сайте, добавление ссылок и изображений. Техническое задание будет предоставлено в личку.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад