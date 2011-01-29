Нужно разработать функционал для сайта, по примеру http://voiaj.md/ru/tour/ Описание: Форма строится следующим образом: Посетителю открывается форма для выбора типа отдыха: море, горы, экзотика, и т.д. После того, как посетитель определяется с ...
Разработка CMS
Приветствую!
Необходимо разработать CMS с нуля под социальный сайт: несколько разделов, личный кабинет пользователя, функции follow user, создание пользователем сообщений на сайте, добавление ссылок и изображений.
Техническое задание будет предоставлено в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
В шаблоне для joomla (переделанный yoo_phoenix) надо реализовать возможность раскрывающегося подменю. Шаблон Вышлю. Надо будет учесть общий дизайн и сделать соответствующее подменю. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАВЛЯЙТЕ ЦЕНЫ и СРОКИ!Закрыт14 лет назад
Имеется плагин ВордПресс, необходимо написать к нему морду (пользовательскую часть), а также доделать немного админку. Стучитесь в аську 249844302Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть сайт http://teatral.ru который недавно восстановили на хостинге. Сейчас он некорректно работает - не все страницы открываются, из панели управления не выполняются нужные действия. Раньше он выглядел так - http://web.archive.org/web/20080530043030/http://teatral.ru/ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $33
Нужно добавить поиск по коду модели, сделать чтоб поиск работал в закрытом разделе "новинки". Изменить сортировку позиций, чтоб при добавлении новой позиции она была в начале раздела а не в конце как сейчас( в общем ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно поправить функцию регистрации пользователя в PHPBB. Есть последняя версия PHPBB. Проблема заключается в том что новый пользователь может использовать и латиницу и кириллицу при регистрации. Нужно делать чтобы в нике были ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Всем привет, есть желание приобрести готовый скрипт интернет магазина на Joomla+VM (другого не предлагать) Интересует функционал - сравнение товаров,развернутый фильтр параметров поиска,поиск и все остальные стандартные функции интернет магазина, уверен кто-то делал подобное ...Закрыт14 лет назад
http://goo.gl/TS0sh вот тут если вниз поскролить то видно Fatal error: Call to a member function getBlog() on a non-object ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Программа или скрипт разбивающий картинку на несколько равных частей. задание простое, оставляйте контактВеб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Для сайта на yii необходим удобный pdf слайдер, верстка по примеру http://agroport.net.ua/ и простой форум. Желательно показать пример слайдера.Закрыт14 лет назад