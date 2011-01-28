Joomla+VM

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки167 просмотров

Всем привет, есть желание приобрести готовый скрипт интернет магазина на Joomla+VM (другого не предлагать)

Интересует функционал - сравнение товаров,развернутый фильтр параметров поиска,поиск и все остальные стандартные функции интернет магазина, уверен кто-то делал подобное задание - готов купить скрипт рабочий или рассмотрю доработку под мои требования.

Joomla
14 лет назад
DeonX
Пост 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров