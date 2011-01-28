Нужен pdf слайдер, верстка, форум.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки174 просмотра

Для сайта на yii необходим удобный pdf слайдер, верстка по примеру http://agroport.net.ua/ и простой форум.

Желательно показать пример слайдера.

Yii
14 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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