Нужен компонент под Joomla 1.6 (спешите у вас есть шанс освоить новую версию раньше всех)! :) На лицевой части сайта: - плавная прокрутка картинок (внешний вид как на картинке). Прокрутились - ...
Система личных сообщений для сайта
Нужно написать скрипт системы личных сообщений. Фактически его работа сводится: ajax'ом сохранять новые сообщения при отправке + обновлять список сообщений + обеспечить пару функций (перевод, транслит, клавиатура). Сообщения набираются в CK-editor'е (html, смайлы).
Предоставим:
- тз
- сверстанный html
- структуру таблиц БД
- код подключения CK-editor
- макет клавиатуры (он не сверстан)
Скрипт тестируете на вашем хостинге. В конце заливаем на наш и тестируем еще раз.
Бюджет: 1000 wmr. Срок: сегодня, 29.01, до 24.00 по МСК. Возможна предоплата 50%, но только при наличии у вас положительных отзывов. Сроки сжатые, поэтому нужен человек с уже имеющимся опытом.
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