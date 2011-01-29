Система личных сообщений для сайта

Нужно написать скрипт системы личных сообщений. Фактически его работа сводится: ajax'ом сохранять новые сообщения при отправке + обновлять список сообщений + обеспечить пару функций (перевод, транслит, клавиатура). Сообщения набираются в CK-editor'е (html, смайлы).

Предоставим:

- тз

- сверстанный html

- структуру таблиц БД

- код подключения CK-editor

- макет клавиатуры (он не сверстан)

Скрипт тестируете на вашем хостинге. В конце заливаем на наш и тестируем еще раз.

Бюджет: 1000 wmr. Срок: сегодня, 29.01, до 24.00 по МСК. Возможна предоплата 50%, но только при наличии у вас положительных отзывов. Сроки сжатые, поэтому нужен человек с уже имеющимся опытом.