Слайдер картинок под Joomla 1.6

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Завершен3 заявки234 просмотра

Нужен компонент под Joomla 1.6 (спешите у вас есть шанс освоить новую версию раньше всех)! :)

На лицевой части сайта:

- плавная прокрутка картинок (внешний вид как на картинке). Прокрутились - пауза - прокрутились - пауза.

- при клике на картинку - увеличенное изображение

- стрелочками по бокам можно "листать"

В админке:

- вывод модулем (так чтобы мы могли привязать к определенным страницам).

- желателен интерфейс, в котром можно было бы прописать титлы к картинкам, подгружать картинки пачкой с автоматической генерацией миниатюр

Оплата:

- только рубли

- электронные деньги (Яндекс.Деньги, Вебмани, Киви кошель) или безнал

- оплата по факту

Joomla
14 лет назад
db-identity
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

py4ka
34 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$60
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
inforier
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$70
7 дней
Александр взял на исполнение 7 дней. Прошло 8 дней - даже не логинился в админку и фтп. Вопросов по проекту не поступало. На связь выходил не регулярно. При этом на веблансере появляется регулярно. Делаю вывод для себя, что проекту не приступал. Пошел искать другого исполнителя.

Заявки фрилансеров

py4ka
34 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
inforier
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад