Слайдер картинок под Joomla 1.6

Нужен компонент под Joomla 1.6 (спешите у вас есть шанс освоить новую версию раньше всех)! :)

На лицевой части сайта:

- плавная прокрутка картинок (внешний вид как на картинке). Прокрутились - пауза - прокрутились - пауза.

- при клике на картинку - увеличенное изображение

- стрелочками по бокам можно "листать"

В админке:

- вывод модулем (так чтобы мы могли привязать к определенным страницам).

- желателен интерфейс, в котром можно было бы прописать титлы к картинкам, подгружать картинки пачкой с автоматической генерацией миниатюр

Оплата:

- только рубли

- электронные деньги (Яндекс.Деньги, Вебмани, Киви кошель) или безнал

- оплата по факту