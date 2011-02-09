Нужна доработка сайта на веб асист, нужно доделать: 1) Реализовать форму отправления сообщения на почту. Форма состоит из не скольких полей • Модель ТС* (select) • Название ТС* (select) • VIN (input) только цифровое ...
Слайдер картинок под Joomla 1.6
Нужен компонент под Joomla 1.6 (спешите у вас есть шанс освоить новую версию раньше всех)! :)
На лицевой части сайта:
- плавная прокрутка картинок (внешний вид как на картинке). Прокрутились - пауза - прокрутились - пауза.
- при клике на картинку - увеличенное изображение
- стрелочками по бокам можно "листать"
В админке:
- вывод модулем (так чтобы мы могли привязать к определенным страницам).
- желателен интерфейс, в котром можно было бы прописать титлы к картинкам, подгружать картинки пачкой с автоматической генерацией миниатюр
Оплата:
- только рубли
- электронные деньги (Яндекс.Деньги, Вебмани, Киви кошель) или безнал
- оплата по факту
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