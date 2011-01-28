Необходимо разработать конструктор футболок - аналог конструктора на http://www.vsemayki.ru/constructor/ Общие принципы будут такие, же, возможно по-другому реализованные некоторые функции и отличный от этого дизайн (цвет кнопок, место расположения элементов)
Система онлайн резервирования лимузинов
Необходимо создать приложение, которое в дальнейшем будет вшито в сайт. Пример: https://demo.thebookingtool.net/
Рассмотрю любые предложения!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна доработка сайта на веб асист, нужно доделать: 1) Реализовать форму отправления сообщения на почту. Форма состоит из не скольких полей • Модель ТС* (select) • Название ТС* (select) • VIN (input) только цифровое ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $3500
Нужен сайт для работы с CRM. CMS с 0 или доработанная. 1. Главные информационные страницы сайта (для пользователей 1 типа), новости, статьи, каталог предприятий, личные карточки предприятий. В карточках возможность оставлять ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходима настройка интернет магазина Prestashop, несколько доработок, предоставление консультаций по работе и настройке магазина и изменение дизайна. Требование к соискателю - знание Prestashop. [email protected]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $150
Для сайта требуется сделать интеграцию с популярными соц. сетями, а точнее: - кнопка like, для facebook/vkontakte - авторизация по аккаунту vknotakte/facebook/mail.ru – получение соответствующих прав - возможность ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать подобную прогу, как представлено здесь http://bemydress.ru/getnew , создать стиль манекена и т.п.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день нужно загрузить на сайт php обработчик . (установить модуль, не читай php )жду предложений) сайт на mambo спасибо!Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Требуется доработка фнкционала позволяющего клиенту формировать корзину и график постоянного заказа. Подробное ТЗ разрабатываем вместе с исполнителемВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется интегрировать новый дизайн на программный код на платформе Kohana. Функционал разработан и остается прежним.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день ! Есть сайт artflower точка kz. Сайт является Интернет магазином основанным на ДЛЕ. У каждого букета имеется обычная цена и цена на праздники. В зависимости от того праздничный день ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад