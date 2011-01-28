Создание конструктора по футболкам

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  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок357 просмотров

Необходимо разработать конструктор футболок - аналог конструктора на http://www.vsemayki.ru/constructor/

Общие принципы будут такие, же, возможно по-другому реализованные некоторые функции и отличный от этого дизайн (цвет кнопок, место расположения элементов)

12 лет назад
darunok
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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