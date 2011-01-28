Необходима настройка интернет магазина Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка124 просмотра

Необходима настройка интернет магазина Prestashop, несколько доработок, предоставление консультаций по работе и настройке магазина и изменение дизайна. Требование к соискателю - знание Prestashop. [email protected]

PrestaShop
14 лет назад
AGalina
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров