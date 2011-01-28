Для сайта требуется сделать интеграцию с популярными соц. сетями, а точнее: - кнопка like, для facebook/vkontakte - авторизация по аккаунту vknotakte/facebook/mail.ru – получение соответствующих прав - возможность ...
Необходима настройка интернет магазина Prestashop
Необходима настройка интернет магазина Prestashop, несколько доработок, предоставление консультаций по работе и настройке магазина и изменение дизайна. Требование к соискателю - знание Prestashop. [email protected]
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