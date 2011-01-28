Требуется разработать флеш тренажер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки192 просмотра

Требуется сделать подобную прогу, как представлено здесь http://bemydress.ru/getnew , создать стиль манекена и т.п.

14 лет назад
osefweb
Федор 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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