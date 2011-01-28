Есть Joomla 1.5 +MARKETPLACE VERSION 1.4.6 нужно приложение для ВК дублирующее функциональность. Непосредственно торговли за голоса в приложении не надо реализовывать. Сквозная авторизация\регистрация из ВК
Интеграция дизайна на сайт
Требуется интегрировать новый дизайн на программный код на платформе Kohana. Функционал разработан и остается прежним.
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