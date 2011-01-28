Интеграция дизайна на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки157 просмотров

Требуется интегрировать новый дизайн на программный код на платформе Kohana. Функционал разработан и остается прежним.

14 лет назад
Irina_Abramova
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров