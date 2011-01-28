Поддержка и доработка веб-сайта на MaxSite CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок65 просмотров

Поддержка и доработка вебсайта для неболшой торговой фирмы на MaxSite CMS

Требования:

1.хороший опыт с MaxSite CMS и опыт с интеграцией 1с 8 в нем

Оплата договорная

14 лет назад
stuffman
Виктор 
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров