Исправление ошибки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок232 просмотра

Сайт на джумое. ошибка при оформлении заказа

14 лет назад
yanatrap
Юлия 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
14 лет назад

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