Техническая поддержка форума

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Ищу специалиста для постоянной технической поддержки форума.

Устранение неполадок по мере необходимости.

Долгосрочное сотрудничество.

Абонентская оплата за каждый месяц (договорная).

Скайп: Anubis195811

Тел. 0505972909

14 лет назад
Anubis1958
67 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавление на сайт страницы-калькулятора

    На сайт tramplin555777.ru нужно добавить страницу "Калькулятор видеонаблюдения" принцип примерно такой как на http://kopirkin.ru/calculator.html исходные данные для расчетов в калькуляторе должны легко изменяться простым пользователем. например excel таблица с определенной структурой, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать по аналогии видео-проигрыватель на сайт

    Нужно по примеру создать видео-проигрыватель на сайт.Точно с такими же функциями.Дизайн имеется,нужна программная часть! От вас цена и сроки. Пример: http://www.qualitymovies.tv/download/watch-movie.php?id=8456&amp;name=the-green-hornet-2011

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание флеш баннера

    Требуется создание флеш баннера для ночного клуба (анонс вечеринки) и адаптация под несколько размеров (3-4) Баннер должен быть со всякими стильными эффектами Все материалы предоставлю исполнителю В заявках пожалуйста оставляйте ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Консультация по Facebook Connect

    $50

    Други, нужна помощь по фейсбук коннект, а именно - как связать ее с существующей авторизацией на сайте. Может быть попутно придется переписать текущую авторизацию. В чем конкретно затык - не получается грамотно "выйти", будучи ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт php+mysql

    $15

    Требуется написать скрипт по следующим условиям: 1. форматы используемых таблиц mysql^ admins -&gt; [ id | login | pas | right ] users - &gt; [ id | login | pas | ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доделать 7 фич для модуля Joomla.

    Ищем разработчика на определённое кол-во задач (7 штук, выписанных в системе Pivotal) по доработке модуля для Joomla (http://www.instantphp.com/store/details/6/4/joomla-components/jobs/jobs.html). Задачи оцениваем как не сложные (на сколько это могут оценить не разработчики). Бюджет ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плагин для Social Engine 4

    Требуется плагин для Social Engine 4, реализующий возможность создания проектов одними пользователями и подачи заявок на участи в этих проектах другими (по принципу фриланс-бирж). Предлагайте цены и сроки.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подправить скрипт

    $50

    Есть скрипт анонимайзера. Сайт: http://anonim.ttu.su/ Проблема в том, что при посещении в контакте (при любых настройках из имеющихся на сайте) пользователь после вводе данных не может зайти на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад