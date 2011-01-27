Подправить скрипт

Есть скрипт анонимайзера.

Сайт: http://anonim.ttu.su/

Проблема в том, что при посещении в контакте (при любых настройках из имеющихся на сайте)

пользователь после вводе данных не может зайти на сайт. Ip анонимайзера не заблокирован.

Еще почему то после ввода логина и пароля становится не активна ни одна кнопка на данном сайте.

Так же не обязательно, но желательно исправить некорректное отображение сайтов в UTF-8.

Может быть еще, что найдете исправить.

От вас стоимость, сроки.

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