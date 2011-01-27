Есть сайт на Joomla 1.5.23 В IE 8 происходит сбой страницы. Как я думаю там конфликтование JS Надо срочно исправить. Желательно мин. Срок и мин. ...
Подправить скрипт
Есть скрипт анонимайзера.
Сайт: http://anonim.ttu.su/
Проблема в том, что при посещении в контакте (при любых настройках из имеющихся на сайте)
пользователь после вводе данных не может зайти на сайт. Ip анонимайзера не заблокирован.
Еще почему то после ввода логина и пароля становится не активна ни одна кнопка на данном сайте.
Так же не обязательно, но желательно исправить некорректное отображение сайтов в UTF-8.
Может быть еще, что найдете исправить.
От вас стоимость, сроки.
Оплата вебмани.
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