SMS оплата поинтов в Social Engine

Необходимо написать и установить модуль SMS покупки Поинтов для Social Engine 3.19. Использовать систему приему платежей a1pay.ru (А1 Агрегатор) или любую аналогичную (например sms.замок - smszamok.ru или даже openbill.ru). Покупки поинтов должна происходить без перехода на интерфейс платежной системы, т.е. должна быть полная интеграция с сайтом социальной сети. Текст SMS и короткий номер должны отобразиться пользователю на сайте социальной сети. После отправления SMS в течении 2-х минут автоматически на id пользователя должны быть зачислен тот объем поинтов, который оплатил пользователь путем отправки SMS.

Пример необходимого исполнения на Social Engine тут - vceti.net ( после регистрации ознакомиться можно по ссылке http://vceti.net/payments.php?act=sms )

Если модуль полностью устроит, то закажу еще дополнение к нему для WebMoney и Яндек.Деньги.

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