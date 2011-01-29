Доработать сайт

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Завершен2 заявки205 просмотров

Нужно подключить платежную систему интеркасса.

Заявки принемаются только с хорошим рейтингом

skype: taras0108

14 лет назад
Lviv1985
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

agentagencyllc
Отто 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Работой очень доволен, все мои прихоти были выполнены. Завидую такому терпению. Oгромное спасибо. Рекомендую!
Всё удачно

Заявки фрилансеров

agentagencyllc
Отто 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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