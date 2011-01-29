Здравствуйте. Необходима разработка программной части проекта: социальная сеть с акцентом на фотоотчеты. ТЗ во вложении. Прошу оценить сроки и стоимость? Приложите примеры реализованных проектов (2-3) с подобным программированием.
Доработать сайт
Нужно подключить платежную систему интеркасса.
Заявки принемаются только с хорошим рейтингом
skype: taras0108
Выбранный исполнитель
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