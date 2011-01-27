Приложение для ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок146 просмотров

Необходимо создать приложение для вконтакта, реализующую автомобильную метрическую линейку, которую пользователь мог бы распологать у себя на стене, по типу http://www.forum-lines.ru/

14 лет назад
vda
45 лет
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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