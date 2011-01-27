Нужно на сайте сделать форму заказа на сайте
Создание шинного Интернет-магазина
Верстка и доработка шинного интернет-магазина под Joomla-VirtueMart
Ищем исполнителя для выполнения следующих обязательных и, по возможности, дополнительных задач:
Обязательные задачи
• Верстка сайта шинного магазина из psd макета со слоями под Joomla 1.5
• Установка VirtueMart
• Добавить функционал выбора модели шин как на сайте nakolesah.ru
• при просмотре товара сделать галочку «Наличие»: на складе/1 день/под заказ
• сделать обновление цен и наличия из внешнего текстового файла (csv или xml)
Дополнительные задачи (чтобы не искать отдельного исполнителя):
• спарсить данные для выбора шин по модели с сайта nakolesah
• написать или найти готовую внешнюю обработку к 1С (версия 1С-7.7) для формирования csv/xml файла наличия и цен.
Заявки фрилансеров
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