Создание шинного Интернет-магазина

Верстка и доработка шинного интернет-магазина под Joomla-VirtueMart

Ищем исполнителя для выполнения следующих обязательных и, по возможности, дополнительных задач:

Обязательные задачи

• Верстка сайта шинного магазина из psd макета со слоями под Joomla 1.5

• Установка VirtueMart

• Добавить функционал выбора модели шин как на сайте nakolesah.ru

• при просмотре товара сделать галочку «Наличие»: на складе/1 день/под заказ

• сделать обновление цен и наличия из внешнего текстового файла (csv или xml)

Дополнительные задачи (чтобы не искать отдельного исполнителя):

• спарсить данные для выбора шин по модели с сайта nakolesah

• написать или найти готовую внешнюю обработку к 1С (версия 1С-7.7) для формирования csv/xml файла наличия и цен.