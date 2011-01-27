Создания Flash ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок201 просмотр

От вас требуется создать Flash ролик продолжителностью 30-40сек.

Т.З. прикреплено к проекту

В приват не писать игнорирую!

Без портфолио игнорирую!

Жду от вас Сроки и Цены.

14 лет назад
Boss3D
Борис 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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