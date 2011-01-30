Управляемая флеш-карусель

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок203 просмотра

Нужно сделать флеш-элемент для главной страницы сайта.

Логика следующая:

1. Карусель крутиться по кругу, по нажатию на кнопки.

2. Всего будет 5 элементов (тематик работы).

3. Нажимая на кнопку, следующий элемент плавно увеличивается и становится на центр и меняется заголовок раздела, предыдущий элемент плавно уменьшается и уходит в сторону, становится ссылкой. Ссылки ведут на соответствующие странички на сайте.

4. Флешка должна резиниться по ширине.

5. Кнопки должны быть активными (по нажатию менять цвет)

Макет карусельки тут http://i.piccy.info/i5/00/49/1014900/centerbg.jpg

Исходники вышлю исполнителю.

14 лет назад
flabers
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Виталий выполнил работу по флеш-карусели в срок и так как требовалось! За что ему спасибо!
Потрясающе подготовили графический материал для создание флеш. Незамедлительная оплата. Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад