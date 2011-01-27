ПО для автоматизации общения на форумах.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки164 просмотра

Вводная:

Есть 200-300 тематических форумов на которых уже создан акаунт и тема в которой ведется общение с пользователями.

Что нужно:

Нужно ПО которое сможет оповещать о поступление новых сообщений в данной теме. А также делать массовый постинг по всем форумам определенного сообщения.

14 лет назад
dmitrij_litvin
Литвин 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров