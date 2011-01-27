ПО для автоматизации общения на форумах.

Вводная:

Есть 200-300 тематических форумов на которых уже создан акаунт и тема в которой ведется общение с пользователями.

Что нужно:

Нужно ПО которое сможет оповещать о поступление новых сообщений в данной теме. А также делать массовый постинг по всем форумам определенного сообщения.