Jquery скрипт комментариев

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Необходим блок комментариев, по стилям и расположениям аватар, текста и прочего - точно совпадающий с вконтакте

по функционалу надо:

1). вверху textarea развёрнут, под ним кнопка отправить

2). блок комментария на который ещё нет ответа:

под комментарием ссылка: комментировать. при клике под этим комментом разворачивается поле для комментария + кнопка

3). блок ответов на комментарий: свёрнутый textarea, который разворачивается при клике на него (текст по умолчанию в нём стирается).

4). при наведении на блок комментария - справа вверху появляется крестик (ссылка)., при наведении на текст ответа на комментарий - справа внизу появляется "Удалить" (ссылка).

(наглядный пример - стена / комментарии вконтакте - http://vkontakte.ru/developers.php?o=-1&p=Comments ). Нужен только описаный функционал. никаких всплывающих окон и "Прикрепить" - не надо.

PHP реализация не нужна - только jquery, но должно быть учтено, что это всё должно добавлять, удалять комментарий без перезагрузки страницы.

jQueryPHP
14 лет назад
php_prog
Павел 
34 года
20 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

sfisher
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Александр взялся за работу, обещал к 3м часам следующего дня показать результаты. в итоге через день в 12 часов - всё что я получил - это извинения... на этом всё. как о работнике - ничего сказать не могу, т.к. выполненной работы я так и не увидел. Недоволен тем, что вместо того чтобы уведомить о том, что работа не может быть выполнена заблаговременно - просто проигнорировал, из-за чего я потерял больше суток по этому пункту, т.к. отдать на исполнение другому работнику я не мог.

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sfisher
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад