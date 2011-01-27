Jquery скрипт комментариев

Необходим блок комментариев, по стилям и расположениям аватар, текста и прочего - точно совпадающий с вконтакте

по функционалу надо:

1). вверху textarea развёрнут, под ним кнопка отправить

2). блок комментария на который ещё нет ответа:

под комментарием ссылка: комментировать. при клике под этим комментом разворачивается поле для комментария + кнопка

3). блок ответов на комментарий: свёрнутый textarea, который разворачивается при клике на него (текст по умолчанию в нём стирается).

4). при наведении на блок комментария - справа вверху появляется крестик (ссылка)., при наведении на текст ответа на комментарий - справа внизу появляется "Удалить" (ссылка).

(наглядный пример - стена / комментарии вконтакте - http://vkontakte.ru/developers.php?o=-1&p=Comments ). Нужен только описаный функционал. никаких всплывающих окон и "Прикрепить" - не надо.

PHP реализация не нужна - только jquery, но должно быть учтено, что это всё должно добавлять, удалять комментарий без перезагрузки страницы.