Редактирование контента

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок186 просмотров

Нужен человек который напишет не большой скрипт для редактирования кое какого контента.

Подробности при переписке.

14 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

Firimar
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

Firimar
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад