Нужно реализовать Модуль в виде отдельного интерфейса на Java, который будет работать в полноэкранном режиме. Модуль должен иметь следующие возможности: • Стягивать с сервера данные по АПИ ...
Скрипт прогона статей через translate.google.com
Доброго времени суток!
Нужен скрипт для прогона статей через транслэйт гугл.ком:
1. перевод заглавия статьи
2. перевод тела статьи
3. сохранение и того и другого в базу данных MYSQL на сервере
4. перевод статьи и заглавия НА ВСЕ ДОСТУПНЫЕ ЯЗЫКИ
5. исходные статьи лежат в бд MYSQL на сервере на русском языке
архитектура таблицы в бд:
- id статьи (auto increment)
- язык (RU, DE, ENG...)
- title (заглавие)
- text (тело статьи)
Интересует стоимость и срок написания скрипта.
Оплата по факту сдачи и тестирования.
Выбранный исполнитель
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