Скрипт прогона статей через translate.google.com

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Завершен7 заявок253 просмотра

Доброго времени суток!

Нужен скрипт для прогона статей через транслэйт гугл.ком:

1. перевод заглавия статьи

2. перевод тела статьи

3. сохранение и того и другого в базу данных MYSQL на сервере

4. перевод статьи и заглавия НА ВСЕ ДОСТУПНЫЕ ЯЗЫКИ

5. исходные статьи лежат в бд MYSQL на сервере на русском языке

архитектура таблицы в бд:

- id статьи (auto increment)

- язык (RU, DE, ENG...)

- title (заглавие)

- text (тело статьи)

Интересует стоимость и срок написания скрипта.

Оплата по факту сдачи и тестирования.

MySQL
14 лет назад
alexanderpolack
Максим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Dr_Nova
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Отлично выполненная работа, суппорт при установке и отладке скрипта :) Рекомендую Александра к сотрудничеству!!!
Отличный заказчик! Четко формулирует ТЗ и главное разбирается в предмете. А также очень позитивный и приятный в общении человек!) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Dr_Nova
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад