Разработка блока контекстной рекламы

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Закрыт1 заявка114 просмотров

Доброго дня.

Нужен опытный PHP/JS-программист, который напишет скрипт динамического вывода данных на сайте в зависимости от условий, путем обмена с серверной частью.

Подробности при личном общении.

Прошу новичков не писать.

JavaScriptPHP
14 лет назад
alnikolaev
Александр 
61 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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